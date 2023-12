Mes: Calenda, accuse tra destra e sinistra non reggono, azzerare polemica e ratificarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Sul Mes le argomentazioni e le reciproche accuse tra destra e sinistra non reggono. Entrambe non hanno voluto chiedere quello sanitario e ratificare quello sulle crisi finanziarie. Che non è qualcosa che si chiede in periodi ordinari come pensa la Meloni. Il che è per inciso piuttosto grave, perché indica che non sa come funziona. Possiamo azzerare la polemica e semplicemente dire che lo rarificheremo tutti?! Mi sembra meno faticoso e più serio". Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda. (Rin)