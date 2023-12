Energia: Arabia Saudita, Ceo Sabic prevede un 2024 difficile per il settore petrolchimico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ceo della società saudita attiva nel settore petrolchimico Saudi basic industries corporation (Sabic), Abdel Rahman Fakih, ha affermato che “a causa delle prospettive incerte dell’economia globale, è probabile che il settore petrolchimico affronti un altro anno difficile nel 2024”. Lo ha reso noto Fakih in un'intervista all'emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, in cui ha dichiarato che "il settore potrebbe non assistere a una forte crescita l'anno prossimo". "La domanda di prodotti petrolchimici è stata danneggiata dall'inizio della pandemia di Covid 19, e i margini di profitto del settore si sono ridotti a causa dell'inflazione e degli alti costi energetici", ha concluso Fakih.(Res)