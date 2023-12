Senegal: oggi il verdetto del tribunale di Dakar su rimozione oppositore Sonko dalle liste elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di prima istanza di Dakar dovrà decidere oggi se rimuovere o reintegrare l'oppositore senegalese Ousmane Sonko dalle liste elettorali in vista delle elezioni presidenziali del febbraio 2024. Dalla decisione, che fa seguito alla decisione della Corte suprema di respingere la sua reintegrazione nelle liste, dipenderà la candidatura o meno di Sonko alle presidenziali del 2024. Per gli avvocati della difesa, che denunciano un complotto per escludere l'avversario dalle elezioni presidenziali, Sonko è stato processato in contumacia, poi arrestato, dunque l'arresto richiederebbe l'organizzazione di un nuovo processo, secondo la legge senegalese, e nel frattempo la condanna iniziale dovrebbe essere annullata e i diritti civili della persona essere ripristinati. Il governo, da parte sua, si difende da ogni manipolazione della giustizia e sostiene che l'allontanamento sia automatico in caso di pena detentiva superiore a tre mesi. Lo scorso 17 novembre la Corte suprema del Senegal ha annullato la sentenza che permetteva all'oppositore Ousmane Sonko di candidarsi alla presidenza. La questione è stata rimandata ora alla Corte d'appello di Dakar, che si pronuncerà oggi. Lo scorso 2 novembre il governo di Dakar si è rifiutato di iscrivere Sonko nelle liste elettorali per le elezioni presidenziali di febbraio, nonostante la Commissione elettorale si fosse pronunciata a favore, chiedendo alle autorità di permettere all'avversario politico di godere del suo status di elettore e quindi di recuperare i documenti necessari per presentare la propria candidatura. Cancellato per la prima volta dalle liste dopo essere stato condannato a due anni di carcere per corruzione giovanile lo scorso 1 giugno, Sonko è stato riabilitato il 12 ottobre da un giudice del tribunale di Ziguinchor, città del sud del Paese di cui è sindaco. Ed è proprio questa sentenza, impugnata dagli avvocati dello Stato, su cui si è pronunciata la Corte Suprema. (Res)