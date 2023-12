Libia: inviato speciale Onu incontra generale Haftar, “discussione franca su situazione politica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, ha incontrato a Bengasi il comandante in capo dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Enl), generale Khalifa Haftar, e ha dichiarato di aver avuto con lui una “discussione approfondita e franca sulla situazione politica”. Lo ha riferito lo stesso Bathily sul suo profilo X (ex Twitter), aggiungendo: “Abbiamo concordato sulla necessità di affrontare tutte le questioni relative al processo politico e di facilitare (lo svolgimento delle) elezioni nel prossimo futuro”. Da parte sua, Haftar ha espresso il suo sostegno agli sforzi compiuti dall’inviato speciale e ha esposto le sue "idee sui modi per rendere l'incontro preparatorio dei principali attori in Libia un successo". (Lit)