Roma: M5s-CR, inaccettabile accaduto a nido Mameli, Campidoglio fornisca risposte

- A Roma "è inaccettabile quanto accaduto al nido Mameli" per questo "il Campidoglio deve fornire celermente risposte". Lo affermano in una nota i gruppi capitolini del M5s e della lista Civica Raggi. "Bruciore di gola, difficoltà respiratorie e sensazioni di soffocamento: è inaccettabile che al giorno d'oggi accadano ancora cose simili come quella che si è tristemente verificata al nido comunale Mameli a Trastevere dove per un'intossicazione alimentare hanno rischiato grosso quattro insegnanti e ben ventisei bimbi - spiegano -. Stigmatizziamo fortemente l'accaduto ed esprimiamo tutta la nostra vicinanza ai bimbi, alle loro famiglie e al personale scolastico. Occorre che si vada a fondo nella vicenda: le scuole e i nidi devono essere posti sicuri e salubri, a maggior ragione nel servizio di refezione. Qualora il problema fosse la fornitura di cibo, si renderà necessario mappare tutte le scuole dove la ditta opera e valutare la sospensione cautelativa. Insomma, l'amministrazione capitolina si attivi e fornisca risposte celermente". (Com)