Trasporto aereo: Easa lancia prima piattaforma digitale su droni e aerotaxi in collaborazione con Enac

- È importante sviluppare in tutta l'Unione europea in modo coordinato e interoperabile sui droni: “il lancio della piattaforma Innovative Air Mobility rappresenta un passo importante in questa direzione”: lo ha detto il direttore generale dell’Enac, Alessio Quaranta, commentando il lancio della piattaforma dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) prevista dalla Drone Strategy 2.0 della Commissione europea per consentire un mercato europeo dei droni intelligente e sostenibile. La realizzazione della piattaforma è stata assegnata all'Easa che l'ha realizzata con una task force composta da stakeholder e da due autorità europee, l'Enac e la Dgac francese. “L'obiettivo è di coinvolgere cittadini e stakeholder negli sviluppi e nelle nuove possibilità offerte dall'innovazione tecnologia dei servizi di mobilità aerea che consentiranno un aumento della connettività dei territori e dei servizi contribuendo a realizzare una doppia transizione, quella verde e quella digitale", ha detto Quaranta. Lo spazio digitale lanciato da EASA per lo scambio di informazioni su aerotaxi e droni creerà trasparenza nelle operazioni e rassicurerà i cittadini sull'introduzione in sicurezza ed efficienza di questi servizi nelle città europee.(Rin)