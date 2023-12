Istat: export in forte crescita nel terzo trimestre per il Sud e isole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre 2023 si stima una forte crescita congiunturale delle esportazioni per il Sud e Isole (+7,9 per cento), un aumento più contenuto per il Nord-est (+1,7 per cento) e una flessione per il Nord-ovest (-2,4 per cento) e per il Centro (-3,9 per cento). Lo riferisce l’Istat. Nel periodo gennaio-settembre 2023, la crescita su base annua dell’export nazionale in valore (+1,0 per cento) mostra marcate differenziazioni territoriali: l’aumento delle esportazioni è elevato per il Sud (+15,9 per cento), più contenuto per il Nord-ovest (+3,5 per cento), modesto per il Nord-est (+0,2 per cento), mentre si rileva una flessione per il Centro (-1,6 per cento) e una più decisa contrazione per le Isole (-20,2 per cento). Nei primi nove mesi dell’anno, le regioni più dinamiche all’export sono Campania (+27,6 per cento), Calabria (+20,9 per cento), Molise (+18,3 per cento), Abruzzo (+13,7 per cento), Basilicata (+10,1 per cento), Piemonte (+9,2 per cento) – che da solo contribuisce per 0,9 punti percentuali alla crescita tendenziale dell’export nazionale – e Toscana (+8,5 per cento). Per contro, si segnalano le dinamiche negative di Sardegna (-26,7 per cento), Valle d’Aosta (-23,0 per cento), Sicilia (-16,7 per cento), Lazio (-11,9 per cento) e Marche (-9,2 per cento). Nello stesso periodo, l’aumento delle vendite di autoveicoli dal Piemonte e di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici da Campania e Toscana spiega per 1,5 punti percentuali la crescita dell’export nazionale; un ulteriore contributo di 1,2 punti deriva dalle vendite di macchinari e apparecchi non classificati altrove (n.c.a.) da Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Toscana. All’opposto, la contrazione dell’export di prodotti petroliferi raffinati da Sicilia e Sardegna fornisce un contributo negativo di 0,8 punti percentuali alla variazione delle esportazioni; un ulteriore contributo negativo di pari entità è fornito dalle minori vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici da Lazio, Marche ed Emilia-Romagna. (segue) (Com)