Istat: export in forte crescita nel terzo trimestre per il Sud e isole (2)

20 luglio 2021

- Nei primi nove mesi del 2023, i contributi maggiori alla crescita su base annua dell’export nazionale derivano dall’aumento delle vendite delle Marche verso la Cina (+1.058,5 per cento), della Campania verso la Svizzera (+107,4 per cento), della Toscana verso gli Stati Uniti (+30,7 per cento) e del Piemonte verso Francia (+19,5 per cento), Germania (+18,0 per cento) e Spagna (+21,2 per cento). Apporti negativi, invece, provengono dalla contrazione dell’export delle Marche verso Belgio (-59,7 per cento), Stati Uniti (-52,3 per cento) e Germania (-40,5 per cento), della Toscana verso la Svizzera (-35,5 per cento) e del Lazio verso Belgio (-28,6 per cento) e Germania (-17,8 per cento). Nell’analisi provinciale dell’export, si segnalano le performance positive di Napoli, Torino, Milano, Siena, Livorno, Monza e della Brianza, Firenze, Bologna, Bergamo e Modena; i contributi negativi maggiori derivano da Siracusa, Cagliari, Ascoli Piceno, Latina, Brescia e Roma. “Nel terzo trimestre 2023, l’export in valore registra una dinamica congiunturale differenziata a livello territoriale - si legge nella nota a commento -. Su base annua, l’export flette con diversa intensità per tutte le ripartizioni, tranne che per il Mezzogiorno, per il quale la crescita è trainata dalle maggiori vendite del Sud, che più che compensano le minori esportazioni delle Isole. Nel primi nove mesi del 2023, l’aumento dell’export nazionale è sintesi di dinamiche territorialmente molto diverse: la forte crescita per il Sud – diffusa a quasi tutte le regioni – è trainata principalmente dalle maggiori vendite della Campania, in particolare di prodotti farmaceutici; la crescita per il Nord-ovest deriva soprattutto dalle maggiori vendite di autoveicoli del Piemonte; mentre la flessione per il Centro si deve in particolare alle minori esportazioni di prodotti farmaceutici di Marche e Lazio e, quella più ampia per le Isole, alla contrazione delle vendite di prodotti della raffinazione”. (Com)