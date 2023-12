Serbia: Tepic (Ssp), sufficiente 5 per cento in più di affluenza alle urne per cambiare il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Basta solo il 5 per cento in più di affluenza alle urne nelle elezioni di domenica prossima, rispetto alle precedenti, per cambiare il governo della Serbia. Lo ha affermato Marinika Tepic, una delle capolista della coalizione di centrosinistra "Serbia contro la violenza", attualmente all'opposizione, e vicepresidente del Partito della libertà e della giustizia (Ssp), secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Beta". "Mancano pochi giorni alle elezioni e facciamo in modo che siano gli ultimi giorni di questo regime, per liberare il Paese da questo grande male", ha sottolineato Tepic in un intervento durante un comizio elettorale a Pozarevac. "Questa coalizione è l'unica garanzia per una Serbia normale, per una vita normale. Sono sicura che il 17 festeggeremo e il 18, se necessario, difenderemo ogni voto", ha concluso la vicepresidente del Ssp. Alle precedenti elezioni parlamentari dell'aprile del 2022 l'affluenza si era attestata al 58,5 per cento. (Seb)