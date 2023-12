Piemonte: l'ex Palazzo della Regione passa alla Corte dei Conti, operazione da 25,7 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha effettuato questa mattina il passaggio di consegne dell'ex Palazzo di piazza Castello alla Corte dei conti. Lo storico edificio Torinese, non più utilizzato dalla Regione che dallo scorso anno si è trasferita al Grattacielo di via Nizza, verrà subito utilizzato dalla Corte, che effettuerà un trasloco istantaneo. L'obiettivo è quello di inaugurare il prossimo anno giudiziario a marzo già nella nuova sede. Uno dei piani sarà anche occupato dall'Avvocatura dello Stato e il piano terrà rimarrà in uso dell'Info Point turistico. Le aule di udienza verranno messe a disposizione della collettività per dibattiti: dalla Corte dei conti hanno fatto sapere che "sono in corso delle interlocuzioni con l'Università di Torino". Il costo dell'operazione è di 25,7 milioni di euro, con la Corte che diventerà ufficialmente proprietaria dell'immobile tra 5 anni. Per le casse dello Stato, il risparmio sarà di 400 mila euro l'anno. "Iniziativa importante, strategica per il futuro della città e della Regione. Atto chiude un percorso che ha visto la Regione andare a individuare nella Corte di Conti l’interlocutore a cui affidare con una vendita con riserva della proprietà il palazzo: alieniamo, vendiamo al Demanio dello Stato, il palazzo di piazza Castello che verrà utilizzato da Corte dei Conti e avvocatura dello Stato. E’ un passaggio importante e delicato - ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio -. (segue) (Rpi)