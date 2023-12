Piemonte: l'ex Palazzo della Regione passa alla Corte dei Conti, operazione da 25,7 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa in piazza non si vende mai, venderla ai privati sarebbe stato un errore. E che casa, il cuore della storia del nostro Paese. Abbiamo mantenuto questo impegno, perché il bene rimane pubblico, al patrimonio della nostra comunità. E poi siamo soddisfatti perché all’interno di questo bene trova spazio la Corte, nata in Piemonte. Per noi è un organismo importantissimo. Tra corte dei conti e avvocatura dello stato, tra nuove assunzioni, 200 persone vivranno in questo palazzo, senza contare chi lo frequenterà per ragioni di udienze, incontri e attività. Persone che renderanno viva la piazza e il cuore di Torino", ha continuato Cirio. Mentre Franco Massi, segretario generale della Corte dei Conti, ha sottolineato che questa "è una bella operazione immobiliare, avevamo bisogno di una nuova sede per la sede della Corte dei Conti del Piemonte. Abbiamo chiuso l’operazione in poco tempo. Quello di oggi è una prova che la corte dei conti, oltre a valutare, monitorare, censurare e stigmatizzare le attività amministrative della Pa, si rimbocca le maniche e dimostra come si può e si deve amministrare bene, spendendo bene i fondi pubblici. L’accordo di oggi è la prova provata che si possa amministrare bene. La sede è bellissima, virtualmente quest’operazione concretizza un desiderio che non siamo ancora riusciti a fare a Roma: una vicinanza fisica alla sede del parlamento italiano, a cui rispondiamo.", ha concluso. (Rpi)