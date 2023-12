Burkina Faso: una trentina di persone massacrate da uomini in uniforme militare nell'ovest del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel comune di Fo, nel Burkina Faso occidentale, una trentina di persone sono state massacrate da uomini in uniforme militare. Secondo quanto riferito da fonti citate dall'emittente "Rfi", l'attacco è avvenuto lo scorso 8 dicembre, nel giorno del mercato settimanale a Dougounani, dove gli aggressori hanno prima giustiziato una donna e poi hanno aggredito altre persone. Secondo i testimoni, gli aggressori sono arrivati a bordo di motociclette. Secondo le informazioni incrociate da "Rfi" e provenienti da diverse fonti locali, tra gli abitanti assassinati ci sono bambini piccoli, donne incinte e anziani, che sono stati sepolti in una fossa comune. Non è la prima tragedia vissuta da questa cittadina di circa 20 mila abitanti. Lo scorso luglio, il villaggio di Kiébani è stato bersaglio di un attacco durante il quale sono rimasti uccisi quattro Volontari della patria (Vdp), le milizie paramilitari che coadiuvano l'esercito nella lotta contro ii gruppi jihadisti. (Res)