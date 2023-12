Agricoltura: Giansanti (Confagricoltura), Ue a tornante decisivo, no a concorrenza sleale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Unione Europea oggi è di fronte a un tornante decisivo” anche perché “si sono affievolite le speranze suscitate dalle decisioni straordinarie assunte durante la pandemia, prima fra tutte con il Next Generation”. Lo ha affermato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, aprendo questa mattina a Roma l’assemblea nazionale della confederazione. Le decisioni a livello comunitario “sono diventate sempre più difficili: non si sblocca ad esempio il negoziato sul nuovo patto di stabilità e crescita ma intanto gli Stati membri con una maggiore capacità di spesa continuano a varare aiuti di Stato che per dimensione determinano disparità competitive tra le imprese” e dunque “la libera concorrenza sarà falsata, mettendo a rischio il mercato unico”, ha concluso. (Rin)