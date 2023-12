Milano: caso La Russa jr., al via interrogatorio dell'amico dj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivato come previsto, per essere interrogato negli uffici della procura di Milano, Tommaso Gilardoni, indagato con l'amico Leonardo Apache La Russa per la presunta violenza sessuale su una ragazza di 22 anni nella notte tra il 18 e il 19 maggio scorso. Le Pm, Rosaria Stagnaro e Maria Letizia Mannella, procuratrice aggiunta, interrogheranno Gilardoni che fu uno dei deejay di quella notte alla discoteca "Apophis", e successivamente lo stesso Leonardo Apache La Russa, che potrebbe essere sentito entro Natale. Ci sarà dunque anche la possibilità per chiedere ai due giovani il consenso per comparare il loro profilo genetico con l'unica traccia di Dna individuata sui reperti sequestrati. L'indagine è condotta dalla squadra mobile di Milano. (Rem)