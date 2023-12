Russia-Iran: ministri Esteri a colloquio, focus sul conflitto in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha discusso in una conversazione telefonica con il suo omologo iraniano Hossein Amir-Abdollahian gli sviluppi nel conflitto israelo-palestinese e la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo. "I ministri degli Esteri hanno discusso in dettaglio le questioni attuali della cooperazione bilaterale nello sviluppo dei risultati degli ampi colloqui tra i presidenti dei due Paesi tenutisi a Mosca il 7 dicembre", ha osservato il dicastero in una nota. I due ministri hanno concordato di accelerare i lavori per finalizzare l'approvazione di un "nuovo grande accordo interstatale". "Una particolare attenzione è stata prestata alla situazione attuale nella zona di conflitto israelo-palestinese", si prosegue. I diplomatici hanno espresso preoccupazione per il continuo deterioramento della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, sottolineando l'importanza di un cessate il fuoco immediato e la fornitura di assistenza urgente alla popolazione civile.(Rum)