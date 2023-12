Gaza: forze Israele, distrutti diversi siti di lancio dei razzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno effettuato attacchi contro diversi siti lanciarazzi del movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza nella giornata di lunedì. Lo riferisce il resoconto delle Idf pubblicato oggi su X (ex Twitter). Le truppe della Divisione 162 operante a Jabaliya e l'unità di intelligence 636hanno identificato i razzi lanciati verso Sderot, nel sud di Israele, e hanno indirizzato un aereo per colpire immediatamente il sito. Inoltre, l'unità Duvdevan ha fatto irruzione in un edificio utilizzato dai combattenti di Hamas e ha trovato circa 250 mortai e razzi. Proseguite anche le operazioni della Marina militare contro obiettivi di Hamas. Intanto è salito a 105 il bilancio dei militari uccisi a Gaza dall'inizio dell'offensiva israeliana su Gaza, in seguito all'attacco di Hamas in Israele del 7 ottobre scorso. (Res)