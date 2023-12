Legge Bilancio: Ciriani, sarà approvata in tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono settimane di fuoco", premette in una intervista al "Corriere della Sera" il ministro per i Rapporti con il Parlamento. Col rischio di non farcela: "Ce la faremo sicuramente — rassicura —. La manovra sarà approvata nei tempi dovuti e senza stravolgimenti". La premier, Giorgia Meloni, ha imposto una manovra blindata e un via libera in tempi rapidi. Invece se tutto va bene la manovra sarà chiusa a Capodanno: "Questa manovra nasceva blindata per garantire ai mercati e ai cittadini che avremmo agito con responsabilità e serietà. Le risposte delle borse, dello spread e delle agenzie di rating dimostrano che la strada è quella giusta". Eppure il Pd e il M5S accusano il governo di calpestare le prerogative del Parlamento: "Non abbiamo calpestato proprio nulla. Vogliamo fare un dibattito ordinato, senza muro contro muro. Ho acconsentito alla richiesta delle opposizioni di poterne discutere ancora e così faremo. Il tempo ci sarà, la disponibilità al confronto c'è sempre stata, prova ne siano le audizioni e il lavoro in Commissione". Nel merito però sono smentite diverse promesse elettorali, ad esempio sulle pensioni: "Abbiamo già depositato un emendamento, l'articolo 33 è stato riscritto e non toccheremo le pensioni di anzianità. È uno dei quattro argomenti su cui interveniamo, assieme a enti locali, sicurezza e infrastrutture". (segue) (Rin)