Legge Bilancio: Ciriani, sarà approvata in tempo (2)

- Ciriani osserva che "non è affatto vero che stiamo stravolgendo la manovra. Sono correttivi importanti su cui anche le opposizioni ci hanno chiesto di intervenire, ma non tocchiamo i saldi". Secondo la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein questa manovra è una promessa tradita: "Per Schlein sbagliamo tutto, ma è una opposizione ideologica. Non ne imbrocca una. Sto ancora aspettando di capire la contromanovra del Pd e con quali soldi pensa di farla. Lo stesso vale per Conte. Come avrebbe pagato reddito e Superbonus? L'opposizione non è unita su nulla" È unita nel rimproverare al governo di aver "scippato" 100 milioni al Parlamento: "No, 100 milioni del fondo per il Parlamento, tra spesa corrente e spesa in investimenti, ci sono e vanno moltiplicati per tre annualità". L'emendamento sul Ponte di Messina tanto caro a Salvini ancora non c'è: "L'opera rimane centrale, non c'è discussione. E l'emendamento arriva. Il tema - conclude Ciriani - è come rimodulare il contributo di Sicilia e Calabria". (Rin)