Cina-Italia: al via a Shanghai mostra su Caravaggio e il Barocco

- L’Istituto italiano di cultura di Shanghai e il consolato generale d’Italia a Shanghai, in collaborazione con il Museum of Art Pudong di Shanghai, propongono la mostra “Caravaggio. Wonders of the Italian Baroque”, organizzata con la Galleria Borghese di Roma. La mostra, ospitata dal Museum of Art Pudong (Map) di Shanghai e aperta da oggi al 12 aprile 2024, introduce il visitatore al mondo delle meraviglie del Barocco, una ricca pagina della storia dell’arte italiana. Il Barocco si è sviluppato nel XVII secolo, un’epoca di grandi cambiamenti storici che segnarono profondamente la concezione dell’uomo. Nasce allora uno stile artistico totalmente nuovo, che guarda alla natura con rinnovata curiosità e con una nuova consapevolezza degli inganni in cui i sensi umani possono cadere. La mostra mira a stupire e meravigliare e la musica barocca, che accompagna il percorso espositivo, crea un’atmosfera unica e coinvolgente. (segue) (Com)