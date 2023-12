Cina-Italia: al via a Shanghai mostra su Caravaggio e il Barocco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’itinerario, tra le opere dei maggiori esponenti delle botteghe d’arte dell’epoca – la Scuola romana, emiliana, napoletana, veneto-lombarda e toscano-marchigiana – permette di immergersi nel contesto e nelle tecniche pittoriche proprie di questo periodo artistico. Culmine di questo viaggio è il mondo di Caravaggio, genio ispiratore del Barocco, noto per la sua tecnica pittorica rivoluzionaria e l’uso magistrale del chiaroscuro. Sei i capolavori di Caravaggio esposti in mostra, fra cui il Giovane con Canestra di Frutta e San Giovanni Battista della Galleria Borghese, da cui provengono ben 57 dipinti di diverse scuole e pittori. Tutti per la prima volta in Cina anche gli altri dipinti provenienti dalle Gallerie degli Uffizi, dalla Galleria d’Arte Antica Barberini-Corsini, dal Banco Popolare di Vicenza-Intesa San Paolo e da una Collezione privata. (Com)