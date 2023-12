Ucraina: Consiglio sicurezza, ritardo aiuti Usa "non è una tragedia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non hanno ancora raggiunto un consenso sull'ulteriore sostegno all'Ucraina, ma per Kiev "non è una tragedia". E' quanto ha affermato il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale e difesa dell'Ucraina, Oleksij Danilov, in un'intervista all'emittente britannica "Bbc". "Se poi riceveremo un regalo per Natale, saremo felici", ha detto Danilov. Tuttavia, ha aggiunto il funzionario, se gli aiuti arriveranno "un po' più tardi, allora non dobbiamo farne una tragedia". Inoltre, Danilov ha escluso la possibilità di perdere la guerra nel caso dei mancati aiuti da parte degli Stati Uniti, perché "la verità è dalla nostra parte". (Kiu)