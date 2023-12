Venezuela: Territorio Essequibo, Maduro andrà "personalmente" a incontro con presidente Guyana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha salutato come un "enorme successo dell'America Latina" la convocazione del vertice "di alto livello" con il governo della Guyana, a San Vicente e Grenadine. Una riunione a cui Maduro "andrà personalmente", convocata per discutere della contesa sul Territorio Essequibo, la regione ricca di risorse naturali la cui sovranità è rivendicata dalla Guyana, ma che il Venezuela intende trasformare in un nuovo Stato della federazione. "Un faccia a faccia è quello che abbiamo sempre voluto", ha detto Maduro. "Andiamo lì con le migliori intenzioni, portando la voce del popolo del Venezuela e cercheremo di mettere sul sentiero della politica e della diplomazia il conflitto nato per le decisioni illegali del governo della Guyana e della ExxonMobil", ha detto il presidente durante il suo spazio di approfondimento televisivo settimanale. L'appuntamento nel Paese caraibico è stato fissato per il 14 dicembre. (segue) (Vec)