Agricoltura: Barrile (Confagricoltura), investimenti in innovazione triplicati in due anni

- L'innovazione sarà un tema centrale dell'assemblea invernale di Confagricoltura, che si terrà oggi alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "L'innovazione - spiega ad "Avvenire" la direttrice generale di Confagricoltura, Annamaria Barrile - è protagonista del settore primario, almeno nelle parole, da anni con una decisa svolta, in termini fattuali, nel 2019, allorquando, anche su impulso della nostra confederazione, la legge bilancio 2022 ha previsto la trasformazione del super e iper-ammortamento di industria 4.0 in transizione 4.0". "Quella scelta - aggiunge - ha significato aprire la misura a tutti i soggetti economici a regime forfettario, agricoltori inclusi, visto che il settore primario per il 97 per cento determina il proprio reddito a catasto e non avrebbe potuto accedere diversamente all'iper-ammortamento". Da allora - ricorda la direttrice - gli investimenti in agricoltura sono triplicati in due anni, passando da circa 600 milioni a oltre 2 miliardi di euro, e da quel momento la misura di cui parliamo è diventata non solo la nostra bandiera ma quella di tutte le organizzazioni agricole e della politica, riverberandosi sul Pnrr; il quale ha confermato il credito d'imposta che diventerà transizione 5.0. Aspettiamo adesso il bando meccanizzazione, da gestire a livello regionale, e un rifinanziamento del Repower eu, con un focus specifico sull'innovazione che sarà funzionale all'efficientamento energetico". Quanto alle polemiche sul click day del bando innovazione di Ismea: "Non dovrebbe succedere, ma il fatto che in poche ore 27mila aziende tentino di collegarsi a un database per accedere al bando, mandando in crisi il sistema, significa che la domanda di innovazione è forte". (Run)