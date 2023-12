© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco sta valutando l’introduzione di un divieto di ingresso in Germania per i coloni israeliani estremisti della Cisgiordania. È quanto affermato dalla sottosegretaria agli Esteri Anna Luehrmann, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. (Geb)