Credito: Banco Bpm, utile netto cumulato da 6 miliardi nel Piano al 2026, 4 ai soci

- Banco Bpm ha approvato il Piano Strategico 2023-2026 che ha in programma un utile netto cumulato di circa 6 miliardi di euro, di cui 4 miliardi sono dedicati alla remunerazione degli azionisti. La distribuzione è pari a 5 volte quella degli ultimi quattro anni e superiore al 50 per cento dell'attuale capitalizzazione di mercato. È quanto comunicato dall’Istituto bancario in una nota. Nel 2024 verranno distribuiti agli azionisti circa 1,3 miliardi di euro, di cui circa 0,75 miliardi a valere sull'utile 2023, mentre dal 2024 le modalità di remunerazione tra cedole e buyback saranno definite anno per anno.(Rem)