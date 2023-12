Argentina: attesi per oggi primi annunci in materia di politica economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Luis Caputo, annuncerà oggi le prime misure decise dal governo del presidente, Javier Milei, per affrontare la complessa situazione economica che attraversa il Paese. L'annuncio era stato dato ieri dal portavoce della presidenza, Manuel Adorni, nel corso della prima conferenza stampa dell'esecutivo. Nelle settimane scorse il presidente ha più volte fatto riferimento a un "piano choc" per azzerare il deficit e invertire la tendenza di crescita del debito, oltre che per abbattere l'inflazione che si trova da mesi stabilmente sopra il 100 per cento. Al momento non è stato ancora chiarito se gli annunci saranno parte della conferenza stampa quotidiana del portavoce, che salvo cambiamenti dell'ultimo minuto si tiene alle 8 (ora argentina, le 12 in Italia). (Abu)