Sardegna: Confindustria, Sassari città con i prezzi degli immobili più alti dell'Isola

- Sassari si conferma al vertice della classifica per i prezzi degli immobili più elevati in Sardegna, secondo quanto evidenziato nella terza edizione dell'Osservatorio Immobiliare del Centro Nord Sardegna, presentato presso la sede cittadina di Confindustria. I dati rivelano un aumento medio del 2,5 per cento annuo nei prezzi degli immobili nell'isola nell'ultimo triennio, con Sassari che supera Cagliari in questa classifica. Le aree provinciali di Cagliari coprono l'80 per cento delle transazioni immobiliari in tutta la regione. Gli affitti mostrano una tendenza simile, risultando più elevati a Sassari rispetto alle province di Nuoro e all'entroterra. Nonostante un leggero rallentamento nella seconda metà del 2022 e nei primi mesi del 2023, il volume delle compravendite resta positivo nel territorio di riferimento dell'Osservatorio. (segue) (Rsc)