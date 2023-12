Sardegna: Confindustria, Sassari città con i prezzi degli immobili più alti dell'Isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le zone più dinamiche per le compravendite rimangono sulla costa orientale, con Olbia e Alghero che mostrano stabilità con lievi incrementi. Al contrario, si registra un decremento tra Aglientu, Trinità d'Agultu, Valledoria e Tempio. Stabili Stintino, La Maddalena, Santa Teresa di Gallura, Loiri e Golfo Aranci. Le fasce costiere continuano a concentrare la maggior parte delle compravendite, con Sassari in evidenza per gli immobili residenziali, mentre Olbia si distingue ulteriormente in termini di attività di compravendita. Inoltre, i mutui alle famiglie nella regione hanno sperimentato una crescita stimata intorno al 9 per cento nel triennio, confermando un interesse sempre crescente nel settore immobiliare (Rsc)