Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti oggi a Roma e nel LazioROMA CAPITALE– Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presenta il progetto di realizzazione per la rete 5G e Wi-Fi nella Capitale. Roma, Sala delle Bandiere in Campidoglio (ore 13)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla "Tavola rotonda Giubileo 2025" nell'ambito dell'Assemblea Confcooperative Roma. Roma, piazza di Pietra – Tempio di Vibia Sabina e Adriano (ore 14:30)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla cerimonia di accensione dell'albero di Natale del Campidoglio, iniziativa promossa dalla Presidenza dell'Assemblea Capitolina. Roma, piazza del Campidoglio (ore 18)- La presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli partecipa alla cerimonia di accensione dell'albero di Natale del Campidoglio dedicato alla Costituzione Italiana, iniziativa promossa dalla Presidenza dell'Assemblea Capitolina. Roma, piazza del Campidoglio (ore 18)- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori diverse delibere tra cui una per l'installazione di un servizio di illuminazione pubblica artistica in tutta la città di Roma. La seduta si apre con la nomina dei componenti dell'agenzia Acos ed è trasmessa in streaming sul sito del Comune di Roma e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 13-18) (segue) (Rer)