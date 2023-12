Agricoltura: Giansanti (Confagricoltura), è motore dell'export, ora aiuti come negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centralità dell'agricoltura e nuova geopolitica del cibo alla luce dei conflitti alle porte dell'Europa e del Mediterraneo. Con un focus sulla sovranità alimentare, intesa come capacità produttiva del Paese in un contesto internazionale condizionato ancora da politiche speculative. Sono gli argomenti che il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti affronterà nel corso dell'assemblea odierna a cui parteciperà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Giansanti spiega al "Corriere della Sera" cosa chiederà ai ministri (Tajani, Salvini e Lollobrigida) in assemblea: "Forte attenzione per un settore che la merita tutta: l'Italia è il Paese che negli ultimi 10 anni è cresciuto di più in Europa per le esportazioni agroalimentari". L'obiettivo è "incrementare sempre più la produzione nazionale per aumentare la sovranità del nostro Paese rispetto alle sfide di un mercato sempre più difficile". Tra le difficoltà non ci sono solo le speculazioni post conflitto in Ucraina: "Se sulla speculazione internazionale non si può fare nulla, sul resto ci si può muovere. Negli Stati Uniti sono previste, per la transizione ecologica, agevolazioni per 20 miliardi di dollari. In Europa, invece, solo vincoli e sanzioni. Probabilmente sia negli Usa che in Europa gli obiettivi saranno raggiunti nel 2035, ma noi ci arriveremo con un sistema agricolo indebolito". "I nostri competitor di Francia e Germania - continua - potranno beneficiare di aiuti di Stato in virtù di una capacità di spesa costruita negli anni. L'Italia, ma anche l'Europa, deve capire se vuole puntare ancora sull'agricoltura. Se vuole farlo, deve fare uno sforzo. Altrimenti l'agricoltura mondiale andrà in altre direzioni". Sotto questo riguardo il presidente osserva che "l'Arabia Saudita ha un piano enorme per la produzione di olio di oliva, la Cina detiene oltre il 50 per cento delle principali scorte delle commodities agricole e la Russia sarà il principale Paese esportatore di frumento con una quota del 25 per cento del mercato mondiale. La geopolitica del cibo è pronta a cambiare", sottolinea. (Rin)