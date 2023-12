Germania: Steinmeier incontrerà Merz (Cdu) il 14 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier incontrerà Friedrich Merz, alla guida dell’Unione cristiano-democratica (Cdu), nella giornata del 14 dicembre presso la propria residenza ufficiale a Berlino, il Palazzo di Bellevue. Come riferisce il quotidiano “Bild”, si tratta di un incontro di routine che assume particolare significato alla luce della crisi di governo legata alla legge di bilancio in cui versa la Germania. Merz è infatti presidente del principale partito di opposizione al Bundestag, con diversi esponenti dei popolari che si sono detti pronti per le elezioni anticipate. (Geb)