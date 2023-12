Imprese: "Les Echos", Lavazza prova a far rivivere il caffè a Cuba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavazza prova a far rivivere il caffè a Cuba. Lo scrive il quotidiano "Les Echos", spiegando che la produzione nazionale di caffè è crollata a solamente 8 mila tonnellate all'anno dopo un lungo periodo in cui Cuba vantava il primo posto a livello globale. Attraverso la sua fondazione, Lavazza ha creato progetti di sviluppo sostenibile del caffè in 20 Paesi, tra cui anche Cuba, dove dal 2018 il gruppo collabora con il ministero dell'Agricoltura, il Gruppo di imprese agroforestiere e l'Agenzia di cooperazione economica e culturale. Lavazza punta sulla moneta convertibile, visto che oggi i coltivatori sono pagati in pesos cubani. L'azienda si concentra anche sulla protezione delle piantagioni, che soffrono il riscaldamento climatico.(Frp)