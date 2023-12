Ambiente: Tajani, non si difende interrompendo la messa, a Cop28 lottiamo per accordo non ideologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è interrompendo una messa che si difende l’ambiente. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Mattino Cinque”. “Per chi è credente, il patrimonio ricevuto dai nostri antenati, va difeso. Alla Cop28 il nostro ministor dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin sta lavorando per un accordo che tuteli l’ambienti e non danneggi l’industria”, ha detto Tajani. “C’è un elemento positivo: la scelta di puntare sul nucleare di quarta generazione” che “non prevede la costruzione di nuove centrali nucleari”, ha detto Tajani. (Res)