Vietnam-Italia: scienza e tecnologia, ambasciata Hanoi invita a presentare domande per tre premi

- Il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ha istituito tre premi rivolti a ricercatori e innovatori italiani e stranieri che si siano distinti nella promozione della scienza e della tecnologia nella cooperazione internazionale. L'ambasciata d'Italia ad Hanoi e il consolato generale d'Italia a Ho Chi Minh City invitano a presentare la domanda per i premi "Italian Bilateral Scientific Cooperation", "Innovation that Speaks Italian" e "Science, She Says!". La scadenza per le iscrizioni in Vietnam – riferisce un comunicato dell’ambasciata – è l'11 gennaio 2024. Le domande devono essere inviate per posta elettronica a culturale.hanoi@esteri.it. I premi, costituiti da una medaglia e da un diploma del ministero degli Affari esteri e della cooperazione Internazionale, verranno consegnati nel corso della Conferenza degli addetti scientifici al servizio della rete delle ambasciate italiane nel mondo, che si svolgerà la prossima primavera in Italia in luogo e data da definire. (segue) (Com)