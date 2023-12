Vietnam-Italia: scienza e tecnologia, ambasciata Hanoi invita a presentare domande per tre premi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premio alla Cooperazione scientifica bilaterale italiana, giunto alla sesta edizione, è rivolto a ricercatori italiani fino a 35 anni, con esperienza post-dottorato da tre a sette anni, che si siano distinti all'estero (e nello specifico in Vietnam) per l'eccellenza dei risultati del loro lavoro e la capacità di promuovere la cooperazione bilaterale tra Italia e Vietnam nel campo della scienza e della tecnologia. Il premio all’innovazione, anch’esso alla sesta edizione, è rivolto a start-up tecnologiche ad alto valore innovativo fondate da cittadini italiani formatisi in Italia e operanti all'estero (nello specifico in Vietnam), che abbiano costruito il proprio business grazie alle proprie competenze scientifiche e tecnologiche. Particolare attenzione sarà posta all'impatto che la start-up ha avuto o potrebbe avere sulla crescita socioeconomica dell'Italia. Infine, il premio alla scienza al femminile, giunto alla seconda edizione, è rivolto a giovani scienziate non italiane che si siano distinte e che abbiano contribuito in modo significativo al progresso della scienza e della tecnologia in collaborazione con scienziati e gruppi di ricerca italiani. Verrà assegnato un premio per ciascuna delle seguenti regioni: Africa e Medio Oriente, Asia e Pacifico, Europa, America centrale e meridionale e Caraibi, Nord America. (Com)