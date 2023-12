El Salvador: arrestato in Messico uno dei leader della Mara Salvatrucha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Salvador ha annunciato l'arresto, in Messico, di Carlos Antonio Perez Nieto, un leader della banda criminale Mara Salvatrucha (Ms-13). "Grazie al lavoro di intelligence e indagini della nostra polizia (Pncsv), in coordinamento con le autorità del Messico, si è riusciti a catturare questo pericoloso capo criminale, che pagherà i suoi reati con decenni e decenni di confino", ha detto il ministro dell'Interno, Gustavo Villatoro. "Questo codardo criminale si nascondeva in Messico, e da lì dava gli ordini", ha aggiunto. Oltre a Perez Nieto, conosciuto con i soprannomi di "Diablito" o "Lola City Paraiso", l'operazione ha portato anche all'arresto di altri tre presunti criminali: Walter Abel Moran Amaya, alias "Demente", Luis Ernesto Mendoza Maldonado, alis "Metralleta" e José Nehemias Trejo Ochoa, detto "Garra". (Mec)