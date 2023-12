Ambiente: Tajani, quando si lotta contro cambiamento climatico si tenga conto dell’aspetto sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ideologia fa male alla nostra economia: quando si parla di lotta al cambiamento climatico bisogna tenere conto dell’aspetto sociale. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Mattino Cinque”. “Se adottiamo norme non sostenibili rischiamo di perdere migliaia di posti di lavoro”, ha detto il ministro, facendo riferimento alla norma sulla produzione di auto elettriche dal 2035 che rischia di far perdere 70 mila posti di lavoro in Italia.(Res)