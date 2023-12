Giappone: scandalo donazioni elettorali, presentata mozione di sfiducia contro portavoce governo Matsuno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le fonti, Kishida stabilirà le tempistiche del nuovo rimpasto di governo dopo la fine della sessione parlamentare straordinaria attualmente in corso, che si concluderà domani. Il portavoce del governo Matsuno potrebbe essere sostituito per primo, in considerazione della sua elevata esposizione mediatica. Lo scandalo è emerso a seguito di una denuncia penale che afferma che cinque fazioni del Partito liberaldemocratico, tra cui il gruppo di Kishida, non abbiano dichiarato alle autorità fiscali parte dei proventi degli eventi di raccolta fondi elettorale. Matsuno ha ricoperto il ruolo di segretario generale della fazione di Abe, ufficialmente nota come gruppo di politica Seiwa, tra settembre 2019 e ottobre 2021. Gli sono succeduti Nishimura e Tsuyoshi Takagi, attualmente a capo degli affari parlamentari del Pld. Takagi, il responsabile della politica del Pld Koichi Hagiuda e Hiroshige Seko, segretario generale del partito nella Camera dei consiglieri, sono anch'essi accusati di essere coinvolti nello scandalo. (Git)