Ucraina: Washington studia nuova strategia bellica dopo il fallimento della controffensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici delle Forze armate di Stati Uniti e Ucraina stanno studiando una nuova strategia da attuare sul campo di battaglia, dopo il fallimento della controffensiva intrapresa dalle forze di Kiev la scorsa estate, nel tentativo di riconquistare i territori del Paese occupati dalla Russia. Lo scrive il quotidiano “New York Times”, ricordando che il preoccupante mutamento degli equilibri sul campo di battaglia giunge mentre negli Usa si erode il sostegno pubblico e politico allo sforzo bellico di Kiev. La scorsa settimana, a fronte della mancata approvazione di un nuovo pacchetto di spesa multimiliardario per il sostegno militare all’Ucraina, il presidente Usa Joe Biden ha dichiarato che gli Usa “non possono lasciar vincere (il presidente russo, Vladimir) Putin”. Sul campo, però – scrive il quotidiano Usa – le forze armate russe hanno voltato decisamente pagina dopo il fallimentare tentativo di piegare l’Ucraina con una offensiva lampo nel 2022, e oggi la Russia “dispone di più truppe, munizioni e missili, e ha accresciuto la sua superiorità di potenza di fuoco con una flotta di droni militari”. In risposta al peggioramento del quadro bellico, il Pentagono avrebbe aumentato la consulenza militare diretta, inviando un generale a tre stelle a Kiev per ricevere un riscontro diretto dal campo. I vertici militari di Stati Uniti e Ucraina – afferma il “New York Times” – puntano a elaborare i dettagli di una nuova strategia il mese prossimo, in occasione di una serie di simulazioni militari in programma a Wiesbaden, in Germania. (segue) (Was)