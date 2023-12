Giappone: Fukushima lavoratore esposto a radiazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un lavoratore impegnato in attività di decontaminazione presso l'impianto nucleare giapponese di Fukushima Daiichi, danneggiato a seguito del terremoto e dello tsunami del 2011, potrebbe aver ingerito materiali radioattivi dopo che il suo viso è stato esposto a tali sostanze, ha dichiarato lunedì l'operatore dell'impianto, Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. L’uomo indossava una maschera protettiva e una tuta mentre lavorava in una stanza vicino all'edificio del reattore numero 2 dell'impianto, decontaminando recinzioni e altri dispositivi in vista della rimozione di 615 barre di combustibile nucleare esausto dall'edificio. Tuttavia, materiale radioattivo è stato rilevato sul suo viso durante un test di routine mentre l’operaio stava lasciando il sito, e l’uomo è stato immediatamente sottoposto a decontaminazione. L'incidente segue un caso simile verificatosi lo scorso ottobre, quando due uomini sono stati esposti a liquido radioattivo durante la pulizia di una struttura di filtraggio dell'acqua nello stesso impianto.(Git)