Imprese: casa cinematografica giapponese Toho investe in un produttore californiano

- La casa di produzione cinematografica giapponese Toho investirà 225 milioni di dollari nel produttore cinematografico e televisivo Cj Enm Fifth Season con sede in California. La società giapponese lo ha annunciato ieri, nell’ambito di piani tesi a diversificare il proprio mercato dell’intrattenimento, e far fronte così alle difficoltà causate all’industria cinematografica giapponese dalla crescita dei servizi di streaming. L’accordo, che rappresenta il più grande investimento mai effettuato da Toho all’estero, comporterà l’acquisizione del 25 per cento del produttore californiano. L’investimento segue il successo al botteghino del film “Godzilla Minus One” di Toho, che negli Usa ha raccolto 11,5 milioni di dollari durante la settimana di apertura in Nord America.(Git)