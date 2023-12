Ucraina: Aeronautica, distrutti 9 dei 15 droni russi lanciati nella notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate russe questa notte hanno attaccato il territorio dell'Ucraina con droni kamikaze: nove obiettivi nemici sono stati distrutti. Lo riferisce l'Aeronautica ucraina su Telegram. "Nella notte gli occupanti russi hanno nuovamente attaccato con i droni Shahed dalla Crimea occupata, questa volta dalla regione di Balaklava", si legge in un comunicato dell'Aeronautica. In totale sono stati lanciati 15 droni d'attacco di tipo Shahed-136 e 131, nove dei quali sono stati distrutti in diverse regioni dell'Ucraina da unità dei gruppi di fuoco mobili delle Forze di Difesa. Inoltre, ieri sera, le unità missilistiche antiaeree del Comando aereo orientale hanno distrutto due missili aerei teleguidati Kh-59 nelle regioni di Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk. (Kiu)