Usa-Cina: Pechino sta intensificando attacchi informatici contro infrastrutture critiche

- Le forze armate cinesi stanno rafforzando le loro capacità di interferire con le infrastrutture chiave statunitensi, compresi i servizi di distribuzione energetica e idrica, nonché le reti di comunicazione e trasporto, secondo funzionari statunitensi e della sicurezza anonimi menzionati dal quotidiano “Washington Post”. Hacker affiliati all'Esercito popolare di liberazione cinese si sono infiltrati nei sistemi informatici di circa una ventina di “entità critiche” nel corso dell'ultimo anno, secondo gli esperti citati dal quotidiano. Le intrusioni sarebbero parte di un più ampio sforzo teso a sviluppare metodi per la diffusione di panico e caos o arrestare la logistica nell’eventualità di un conflitto tra Stati Uniti e Cina nel Pacifico. Tra i bersagli dei più recenti attacchi informatici cinesi figurerebbero un'azienda di servizi idrici alle Hawaii, un importante porto sulla costa occidentale degli Stati Uniti e almeno un gasdotto e un oleodotto, stando a quanto riferito da “fonti informate” del quotidiano statunitense. Gli hacker cinesi avrebbero anche tentato di infiltrarsi nei sistemi informatici dell'operatore della rete elettrica del Texas, che funziona in modo indipendente dai sistemi elettrici nel resto del Paese. Gli hacker cinesi avrebbero colpito inoltre diverse entità al di fuori degli Stati Uniti, incluse aziende fornitrici di energia elettrica. (segue) (Was)