Usa-Cina: Pechino sta intensificando attacchi informatici contro infrastrutture critiche (3)

- Questi dettagli finora non divulgati aiutano a delineare una campagna di attacchi informatici denominata “Volt Typhoon”, individuata per la prima volta circa un anno fa dal governo degli Stati Uniti, mentre Usa e Cina tentano di stabilizzare una relazione resa sempre più complicata e volatile dal confronto strategico sempre più serrato. La “Washington Post” ricorda che i vertici militari cinesi rifiutano di dialogare con i loro omologhi statunitensi da oltre un anno, mentre si intensificano gli incontri ravvicinati di caccia cinesi con aerei spia statunitensi nel Pacifico occidentale. Il presidente Biden e il presidente cinese Xi Jinping hanno concordato solo il mese scorso di ripristinare tali canali di comunicazione. (Was)