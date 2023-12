Ucraina: Zelensky incontra presidente Banca mondiale, sostegno a Kiev proseguirà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha incontrato il presidente della Banca mondiale Ajay Banga. Lo riferisce il sito web del presidente dell'Ucraina. Zelensky ha ringraziato la Banca mondiale per il significativo sostegno fornito all’Ucraina dall’inizio della guerra con la Russia. Il presidente ucraino ha osservato che la Banca mondiale ha svolto un ruolo chiave nella mobilitazione degli aiuti finanziari internazionali per l'Ucraina e ha fornito un sostegno attivo nella collaborazione con i donatori internazionali. La Banca mondiale continuerà ad aiutare l’Ucraina finanziariamente e con la conoscenza per ricostruire la sua economia, ha garantito Banga. Le parti hanno discusso delle modalità per rendere il sistema finanziario ucraino più resistente alla guerra, e di come aumentare l’utilizzo di pagamenti non in contanti. "La creazione di una vera economia senza contanti è estremamente importante per l'Ucraina e sostengo pienamente questo progetto", ha sottolineato il presidente. Zelensky e Banga hanno discusso inoltre del rinnovo dei mutui ipotecari in Ucraina. La Banca mondiale contribuirà a creare meccanismi che consentiranno agli istituti di credito commerciali di raccogliere più fondi nel mercato dei mutui e di abbassare i tassi ipotecari. Le parti hanno inoltre discusso la possibilità di utilizzare i beni congelati della Russia per ricostruire l’Ucraina. (Kiu)