Kazakhstan: governo introdurrà nuovo sistema di sostegno a progetti d'investimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakistan introdurrà un sistema di sostegno ai progetti di investimento basato sul principio del “corridoio verde”. Lo ha dichiarato il presidente Kassym-Jomart Tokayev alla cerimonia di premiazione dei vincitori dei premi Altyn Sapa e Paryz per gli imprenditori ad Astana. "Verrà introdotto un sistema per sostenere i progetti di investimento basato sul principio del "corridoio verde". Ciò renderà più facile e veloce per gli investitori ottenere i permessi ricevere le comunicazioni", ha affermato il capo dello Stato. Secondo Tokayev, il principio fondamentale per attrarre investimenti dovrebbe essere il principio “zero burocrazia – massime azioni concrete”. L'apparato governativo deve concentrarsi costantemente sui risultati finali, ha sottolineato il presidente. "Come sapete, secondo le mie istruzioni, gli investitori che investiranno nel settore manifatturiero l'anno prossimo saranno esentati dal pagamento delle tasse per tre anni. Queste misure sistemiche sono decisive e senza precedenti. Altrimenti, di fronte alla feroce concorrenza internazionale per gli investimenti, sarà difficile per noi raggiungere i nostri obiettivi”, ha osservato il leader kazako. Tokayev ha anche ricordato di aver firmato la settimana scorsa un decreto sulle misure volte a migliorare l'efficienza degli sforzi per attirare gli investimenti. (Res)