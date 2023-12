Ucraina: "Financial Times", Ue valuta finanziamenti extra bilancio per aggirare veto Ungheria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato dei rappresentanti permanenti dell’Ue (Coreper) sta discutendo varie proposte per attirare finanziamenti di emergenza non correlati al bilancio comunitario da destinare all’Ucraina, così da aggirare le resistenze dell'Ungheria. Lo scrive il quotidiano britannico "Financial Times". I diplomatici dell’U3 stanno discutendo proposte tecniche per aumentare i finanziamenti di emergenza per l’Ucraina al di fuori del bilancio generale del blocco, dopo che il governo dell’Ungheria ha ribadito che non si farà condizionare dalle pressioni internazionali, e non riconsidererà il vero opposto allo stanziamento di un maxi pacchetto di aiuti finanziari per Kiev. L’Ungheria sta bloccando l’ottava tranche di aiuti militari a Kiev del Fondo europeo per la pace, per un importo di 500 milioni di euro, nonché i pacchetti di sostegno militare (20 miliardi di euro) e macrofinanziario (50 miliardi di euro) provenienti dal Fondo europeo per la pace per il periodo 2024-27. Inoltre, Budapest si oppone all’avvio dei negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’Ue, una questione inserita nell'agenda del vertice fra i leader europei in programma il 14 e 15 dicembre. (segue) (Rel)