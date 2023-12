Ucraina: "Financial Times", Ue valuta finanziamenti extra bilancio per aggirare veto Ungheria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come si legge sul "Financial Times", la posizione del primo ministro ungherese Viktor Orban resta immutata, nonostante i tentativi dell'omologo ucraino Volodymyr Zelensky e di alcuni Paesi dell'Ue di spingerlo a un ripensamento. Fonti vicine al dossier hanno affermato che i diplomatici europei hanno avviato dei colloqui privati ​​sull’adozione e sui dettagli tecnici di un potenziale pacchetto finanziario che coinvolga gli altri 26 membri dell’Ue. Tale soluzione di ripiego consentirebbe di concedere a Kiev finanziamenti di emergenza per almeno un anno, spiega il quotidiano britannico. L'utilizzo di uno strumento esterno al bilancio europeo richiederebbe però più tempo e costi finanziari maggiori. "Nessuno vuole farlo a meno che non sia necessario. Ma sarebbe sconsiderato non avere un piano B", ha osservato una delle fonti del "Financial Times". Il mancato accordo da parte dell'Ue sul pacchetto di aiuti proposto avrebbe un grave impatto sulla stabilità finanziaria dell'Ucraina, affermano diverse fonti ucraine ed europee citate dal quotidiano britannico. (Rel)