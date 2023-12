Ucraina: direttrice Fmi vede Zelensky, da Kiev politiche e riforme efficaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, ha incontrato a Washington il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel quadro della sua visita negli Stati Uniti. Il colloquio, ha affermato la direttrice in una nota, si è incentrato sulla “ammirabile resilienza del popolo ucraino, nonostante il peso enorme della guerra”. L’economia del Paese, ha aggiunto, sta progredendo “con molta forza: il crescita del Pil è stimata almeno al 4,5 per cento quest’anno, mentre il tasso di inflazione continua a scendere”. Le parti, si legge nella nota, hanno ribadito la loro cooperazione, nel quadro del programma economico da 15,6 miliardi concordato tra le autorità di Kiev e il Fondo sulla base del meccanismo di finanziamento esteso (Eff). L’accordo, ha detto la Georgieva, è stato “cruciale per mantenere la stabilità finanziaria e macroeconomica del Paese, oltre a sostenerne la ripresa”. Le autorità ucraine, ha aggiunto, hanno saputo avviare “politiche economiche forti, e continuano a combattere con efficacia la corruzione”. (Was)