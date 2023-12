Usa: angolo di un palazzo di sei piani collassa a New York, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un palazzo di sei piani nel Bronx, a New York, è parzialmente collassato questo pomeriggio: tutti i muri di un angolo della struttura sono crollati, esponendo le camere retrostanti. La notizia, diffusa sui social da diversi residenti, è stata confermata dalla polizia locale e dai vigili del fuoco, secondo i quali per il momento non sono stati registrati feriti. Le autorità hanno affermato su X che le indagini sulle cause che hanno provocato il crollo, avvenuto nel quartiere di Morris Heights, sono ancora allo stadio preliminare, e che sono state comunque avviate ricerche per trovare eventuali persone intrappolate sotto le macerie. Secondo il “New York Times”, le autorità cittadine hanno anche segnalato in passato le cattive condizioni del palazzo, che ospita 46 appartamenti e anche diversi negozi alla base. Il mese scorso, il dipartimento per l’Edilizia ha multato il proprietario della struttura per 2.400 dollari, a causa delle cattive condizioni di alcune travi. In base ai documenti visionati dal quotidiano, la situazione avrebbe rappresentato un rischio per la stabilità strutturale dell’edificio.(Was)